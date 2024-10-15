В Новосибирске сухое дерево упало на 84-летнюю женщину

В Советском районе Новосибирска 12 октября сухая сосна упала на 84-летнюю женщину.

Инцидент произошел на тропинке между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовкой. Пенсионерка, занимавшаяся скандинавской ходьбой, была доставлена в больницу с переломами голени и предплечья.

Случайные прохожие оказали ей первую помощь и вызвали врачей. По словам дочери пострадавшей, причиной происшествия стал сильный ветер, бушевавший в городе на выходных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НГУ отрицают причастность к организации турпохода на Алтае, в котором погибла 18-летняя студентка.