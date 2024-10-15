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общество

В Новосибирске зафиксировали случаи ОКИ среди детей

Фото: Сиб.фм

Случаи ОКИ были зафиксированы в Новосибирской области.

Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, в Новосибирской области зарегистрировали отдельные случаи острых кишечных инфекций среди детей.

Известно, что сейчас эпидемиологическая обстановка в местных школах и детских садах находится под постоянным наблюдением.

Также специалисты дали несколько рекомендаций по профилактике ОКИ: следует регулярно и тщательно мыть руки, дезинфицировать поверхности, прикрывать рот и нос при кашле и чихании.

Ранее Сиб.фм писал, что за 8 месяцев 2024 года в Новосибирской области рост заболеваемости ветряной оспой составил 9,7%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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