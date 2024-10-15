В Новосибирской области выросли штрафы за нарушение воинского призыва

В Новосибирске с 1 октября стартовал призыв на военную службу.

Комиссии принимают решения о призыве с учетом годности призывников к военной службе по состоянию здоровья, уровня образования, имеющейся подготовки по военно-учетным специальностям и результатов профессионального психологического отбора.

Призывные мероприятия продлятся до 31 декабря.

Стоит отметить, что за нарушения законодательства о воинской службе предусмотрены штрафы. В этом году их повысили.

За уклонение от медицинского осмотра по направлению призывной комиссии для граждан полагается предупреждение или штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. За неявку в военкомат по повестке предполагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Если гражданин меняет место жительства или у него меняется семейное положение, то нужно обязательно обратиться в военкомат. В противном случае будет назначен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дату первой и последней отправки призывников назвали в Новосибирске.