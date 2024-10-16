82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 18:22
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 18:22
пробки
7/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
сегодня 15:37
общество

Новосибирский вуз создаст для Роскосмоса четыре образца спутника «Грифон»

Фото: BFM-Новосибирск

Университет Новосибирска создаст для Роскосмоса четыре образца спутника «Грифон».

Как сообщил на пресс-конференции информационного агентства ТАСС ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, в 2024 году вуз поставит государственной корпорации «Роскосмос» четыре образца космического спутника «Грифон» для мониторинга Земли.

Речь идет о пилотных образцах спутника, предназначенного для малого дистанционного зондирования Земли. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру, благодаря ней удастся анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.

Напомним, что студентка из Новосибирска мастерит куклы своими руками

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в