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общество

Под Новосибирском медведь, который не впал в спячку, растерзал овец

Фото: vk.com/pravdasevera54

В Кыштовском районе Новосибирской области зафиксировано нападение медведя на животных.

Как сообщает местная газета «Правда Севера», в окрестностях деревни Воскресенка хищник напал на овечью отару, убив шестерых животных. Еще семь овец пропали, по предположению местных жителей, они могли переплыть реку, спасаясь от медведя.

Медведь ушел по следам животных. По информации местных жителей, его берлога может находиться в районе озера Крючного.

Официальных комментариев от министерства природных ресурсов Новосибирской области пока не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области спасенную медведицу выпустили в лес.

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Игорь Кириченко
Журналист

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