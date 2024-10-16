Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора

На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили современные вызовы и новые механизмы в интересах промышленно-технологического развития страны.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев, вице-президент Союза, помощник Президента РФ Алексей Дюмин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Самарской области, член Бюро СоюзМаш Вячеслав Федорищев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, куратор Воронежского регионального отделения Союза, Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, депутаты Госдумы и сенаторы, представители министерств, ведомств и организаций, члены Бюро – руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил уверенный рост и развитие российской промышленности на фоне санкционного давления недружественных стран.

«Промышленность за январь – август выросла на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Обрабатывающие отрасли показали увеличение на 8,1%, а капитальных вложений за первое полугодие стало больше на 24,7%. Этот успех в немалой степени обеспечивается широким спектром мер поддержки со стороны государства и значительно выросшим гособоронзаказом. При этом важно, что драйверами развития являются именно высокотехнологичные сектора промышленности. Вместе с тем, есть и ряд существенных негативных факторов. Значительным тормозом дальнейшего роста промышленности является рекордный уровень ключевой ставки. Она практически лишает предприятия смысла займов для своего развития», — сказал Сергей Чемезов.

Владимир Гутенев проинформировал о продвижении законодательных инициатив по совершенствованию нормативно-правового поля в промышленной сфере, подготовленных в том числе при поддержке Экспертных советов и Комитетов СоюзМаш.

«Мы продолжаем активно заниматься решением вопросов в сфере гособоронзаказа. Наша цель — устранить дисбаланс системы «заказчик-исполнитель», оптимизировать ценообразование, и, как следствие, повысить рентабельность. В результате поэтапной совместной работы при непосредственной поддержке Экспертного совета разработаны предложения в этой области. Подготовлено 12 проектов нормативных актов, ряд положений которых уже реализован», — рассказал первый вице-президент Союза.

Он также добавил, что по итогам мероприятий форума «Армия-2024» Союзом и Лигой сформированы 16 предложений. Они включают развитие НИОКР в организациях ОПК; обеспечение мерами господдержки предприятий — участников промышленных кластеров; повышение эффективности эксплуатации новых российских самолетов, решение иных вопросов. Инициативы направлены в адрес Минпромторга и других профильных министерств.