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вчера 23:25
общество

В Новосибирске асфальт на Димитровском мосту снимут весной 2025 года

Фото: мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска сообщили о текущем ремонте Димитровского моста.

С полуночи 16 октября одна из полос переправы закрыта на два дня, что привело к образованию затора. По информации пресс-центра городской администрации, движение по всем полосам будет восстановлено к концу недели после завершения укладки нового слоя асфальтобетона.

Директор МКУ «Гормост» Сергей Эпов пояснил, что это временное решение позволит обеспечить проезд по мосту в зимний период. Однако следующей весной дорожникам вновь придётся ограничить движение для снятия недавно уложенного покрытия.

Стоимость текущих работ составляет около 20 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске перенесли сроки сдачи в эксплуатацию четырех поликлиник.

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Игорь Кириченко
Журналист

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