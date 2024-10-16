В Новосибирске перенесли сроки сдачи в эксплуатацию четырех поликлиник

В Новосибирске вновь изменились сроки сдачи в эксплуатацию четырех из семи поликлиник, строящихся в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

Новые сроки предполагают ввод объектов в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГК «ВИС», которая реализует проект через ООО «Седьмая концессионная компания».

Ранее планировалось открыть поликлиники до августа 2022 года. Однако строительство первых трех было начато только в октябре 2021 года. В Минздраве НСО объяснили задержку долгим процессом проектирования, тогда как подрядчик ссылался на влияние санкций, пандемии и недостатки в работе муниципальных предприятий. Затем сроки были перенесены на конец 2024 года. На данный момент получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух поликлиник, еще одно разрешение ожидается в ближайшее время.

По информации компании, строительная готовность оставшихся четырех объектов составляет от 20 до 70 процентов, а согласованный срок сдачи с министерством здравоохранения региона — 2025 год.

В настоящее время на зданиях поликлиник №13 и 18 монтируются металлокассеты фасада и лифтовые шахты, на 16-й поликлинике бетонируется каркас, а на 22-й — устанавливается кровля и монтируются системы внутреннего отопления и водоотведения.