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общество

В Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов

Фото: Сиб.фм

У новосибирских нелегалов изъяли фрукты и овощи.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что в Калининском районе города на улице 25 лет Октября после проверки специалистов департамента потребительского рынка была пресечена незаконная торговля продуктами.

В результате сотрудники мэрии Новосибирска составили протоколы по таким статьям как «Торговля в неустановленных местах» и «Нарушение порядка размещения временных объектов». Также в качестве обеспечительных мер изъяли более 200 килограммов овощей и фруктов.

Ранее Сиб.фм писал, что «ЗИЛ» отобрали у новосибирского нелегального торговца бензином

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Валерия Митрохина
Журналист

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