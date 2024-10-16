В Новосибирске брать напрокат электросамокаты запретили почти 6 тысячам людям

С наступлением холодов в Новосибирске закончится сезон электросамокатов.

Кикшеринговые компании начали подводить итоги сезона и сообщили о блокировке аккаунтов почти 6 тысяч пользователей.

По информации Atas.info, компания Whoosh заблокировала и оштрафовала 4 998 пользователей, а Urent — 700. Блокировки связаны с нарушением правил дорожного движения, неправильной парковкой, передачей самокатов несовершеннолетним и поездками вдвоём.

Согласно данным портала, Urent увеличил штрафы: за езду в нетрезвом виде — 100 тысяч рублей, за поездки вдвоём — 5 тысяч, передачу самоката ребёнку — 10 тысяч, а за неспешение на переходе — 1 тысяча рублей.

В ГАИ сообщили, что летом в Новосибирске произошло 23 аварии с участием детей, в результате которых пострадали 25 несовершеннолетних.