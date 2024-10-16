В Новосибирске девушка выпала из окна и погибла

Случайный прохожий оказывал первую помощь девушке в течение нескольких минут.
В среду, 16 октября, в Акатуйском жилмассиве Новосибирска девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».
По данным очевидцев, случайный прохожий оказал первую помощь пострадавшей до прибытия скорой помощи. Медицинская бригада попыталась реанимировать девушку, но спасти ее не удалось.
Информация о том, с какого этажа произошел падение и его причины, пока не сообщается.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области школьница получила сотрясение мозга после избиения одноклассником.