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вчера 22:40
проиcшествия

В Новосибирске девушка выпала из окна и погибла

Фото: Инцидент Новосибирск

Случайный прохожий оказывал первую помощь девушке в течение нескольких минут.

В среду, 16 октября, в Акатуйском жилмассиве Новосибирска девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».

По данным очевидцев, случайный прохожий оказал первую помощь пострадавшей до прибытия скорой помощи. Медицинская бригада попыталась реанимировать девушку, но спасти ее не удалось.

Информация о том, с какого этажа произошел падение и его причины, пока не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области школьница получила сотрясение мозга после избиения одноклассником.

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Игорь Кириченко
Журналист

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