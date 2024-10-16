В Новосибирской области школьница получила сотрясение мозга после избиения одноклассником

Следственный комитет начал проверку после избиения девочки в новосибирской школе.

В школе №70 микрорайона Пашино в Новосибирске мальчик толкнул одноклассницу в стену. В результате девочка ударилась головой и получила черепно-мозговую травму.

Как стало известно из сообщения группы «Межрегиональный центр по делам детей» в социальной сети «ВКонтакте», родители пострадавшей девочки обратились за помощью. Они сообщили, что инцидент произошел еще в сентябре, но до сих пор никто не понес ответственности за случившееся. В семье девочки опасаются, что мальчик, будучи несовершеннолетним, может избежать наказания. Родители обидчика утверждают, что именно девочка стала инициатором конфликта.

Правозащитные организации уже обратились в правоохранительные органы и оказывают поддержку семье пострадавшей. Родители девочки требуют ответственности как от сотрудников школы, так и от семьи мальчика.

В паблике «Инцидент Новосибирск» было опубликовано видео с избиением. На кадрах видно, как мальчик толкает девочку, в результате чего она ударяется о стену.

Следственные органы начали проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.