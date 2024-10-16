В Новосибирске на предприятии умер рабочий

Рабочий скончался при выполнении задания в Новосибирске.

В пресс-службе Государственной инспекции труда Новосибирской области сообщили, что 9 октября 2024 года на одном из предприятий города произошел несчастный случай.

“Во время выполнения работ на автопогрузчике на складе сотрудник предприятия был обнаружен в грузовом лифте прижатым к погрузчику на высоте около двух метров между платформой грузового лифта и верхним сводом проема лифта”, — уточнили в пресс-службе.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, что у 17-летний подростка, который неофициально работал на предприятии, зажало голову в механическом сцепном устройстве сушилки на бетонном производстве — в результате он умер