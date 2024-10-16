В Новосибирске начали посадку полноразмерных саженцев на Урицкого

Продолжаются работы по реконструкции зелёных насаждений на улице Урицкого. Рабочие завезли новый грунт и начали высаживать 3,5-4-метровые саженцы черемухи Маака.

Жалобы новосибирцев на падение частей деревьев и даже стволов вдоль аллеи на улице Урицкого поступали в мэрию с 2021 года. Обрезка деревьев лишь частично решала проблему безопасности. Специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска провели дендрологическое исследование и выяснили, что 87% взрослых деревьев имеют сильные повреждения крон и корневой системы. Растения находились в неудовлетворительном и аварийном состоянии, а значит, могли угрожать жизни и имуществу горожан.

Поэтому было принято решение комплексно обновить зелёные насаждения вдоль улично-дорожной сети улицы Урицкого. 30 августа новосибирцы обсудили и одобрили проект реконструкции. Он был разработан с учётом истории улицы Урицкого и её зеленой айдентики.

Специалисты предложили сохранить девять молодых деревьев черемухи, пересадить их в новые места на зеленых полосах между тротуаром и автомобильной дорогой, восстановить аллею 158 новыми полноразмерными саженцами черёмухи Маака, а также высадить 775 саженцев рябинника рябинолистного,

Подрядчик приступил к работам с 16 сентября: рабочие освободили территорию для посадки, завезли грунт и сделали разметку. Сегодня приступили к посадке полноразмерных саженцев черёмухи Маака.

«Крупномерные саженцы привозят из наших региональных питомников. Сегодня высаживаем первые экземпляры. Параллельно идёт приёмка остального посадочного материала. За две недели высадим все черёмухи и рябинники. Сейчас растения находятся в состоянии физиологического покоя – листья сброшены, фотосинтез замедлен – это самое лучшее время для пересадки. Что, кстати, рекомендовано в Приказе Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», – отметила начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Места новых посадок оформят древесной щепой и засеют газоны. По условиям контракта подрядчик будет ухаживать за саженцами в течение года, потом аллея будет закреплена за районными службами.