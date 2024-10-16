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вчера 22:20
общество

В Новосибирске наказали водителя автобуса, который выехал на встречку, чтобы объехать пробку

Фото: t.me/teleact54

Во вторник, 15 октября, на улице Мясниковой, 29, водитель автобуса маршрута № 97 выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку.

Однако его движение было заблокировано водителем автомобиля Nissan Note, который остановился перед автобусом.

Ситуацию описал новосибирский водитель в Telegram-канале «АСТ-54». По его словам, водитель автобуса воспользовался временем ожидания, чтобы выпить чай из термоса, прежде чем продолжить движение.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал в отношении водителя автобуса по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Дело направлено в суд для принятия решения. Водителю грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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