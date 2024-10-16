В Новосибирске опубликованы кадры скандального актера Никиты Кологривого в 30-летний юбилей

Сегодня, 16 октября, российский актёр Никита Кологривый отмечает своё 30-летие.

Родился он в Новосибирске в семье строителя. В юности Никита увлекался боксом и даже планировал стать тренером, следуя совету отца, который был ветераном Афганской войны. Однако судьбу Кологривого изменил его дедушка, предложивший внуку попробовать себя в актёрском мастерстве.

Широкая известность пришла к Никите после его роли в популярном сериале «Слово пацана». Однако его карьера не обошлась без скандалов. В феврале 2024 года Кологривый оказался в центре громкого инцидента на передаче «Закрытый показ» на Первом канале. В ходе программы произошёл конфликт с ведущим Александром Гордоном, и после словесной перепалки актёр покинул студию, что вызвало большой общественный резонанс.

Месяц спустя Никита снова оказался в заголовках новостей. В одном из баров Новосибирска он вступил в конфликт с персоналом заведения после того, как начал приставать к официантке, что привело к драке с сотрудниками. После вызова полиции на место инцидента, Кологривого задержали и составили административный протокол. Актёру грозило до 15 суток ареста, однако суд ограничился семидневным заключением. Тем не менее, прокуратура обжаловала решение, посчитав его слишком мягким. Но в итоге областной суд оставил приговор в силе, и 27 марта Никита был освобождён.

Редакция МК в Новосибирске собрала фотографии скандального актера.