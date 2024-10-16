В Новосибирске военный комиссар Гринченко заявил, отправят ли призывников на СВО

Сергей Гринченко, военный комиссар Дзержинского и Калининского районов, рассказал об условиях службы в 2024 году.

15 октября у здания военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов состоялась торжественные проводы молодых людей, которые были призваны на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

На мероприятии присутствовал военный комиссар Дзержинского и Калининского районов Сергей Гринченко. Он сообщил, что осенний призыв молодых людей на военную службу продолжается. Граждане России призываются на один год для прохождения службы на территории страны.

Он также заявил, что молодые люди не будут служить на новых присоединенных территориях.

«Я вам гарантирую, что такого не будет, подобных случаев не было, чтобы призывник перешел за старую границу России и попал на новые территории», — передает слова комиссара Сиб.фм.

Кроме того, Сергей Гринченко отметил, что никаких сложностей с призывом не возникло, а сибиряки прибывают на службу в строго установленные сроки и организованно.

«В нашей молодежи высокий патриотизм, они идут с желанием служить. Очень мало отказников и также тех людей, которые по старинке пытаются откосить от армии», — поделился он.

Комиссар отметил, что сегодня условия службы в армии значительно улучшились по сравнению с тем, что было 20–30 лет назад. По его словам, молодые люди будут служить в теплых казармах с горячей водой, получать полноценное трехразовое питание и качественную медицинскую помощь. Кроме того, они смогут освоить военные специальности, подытожил Гринченко.

Напомним, что Сиб.фм подготовил репортаж о том, как провожали в армию первых призывников осени 2024 года.