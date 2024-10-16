82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 10:00
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
82.99% -1.1
сегодня
16 октября, 10:00
пробки
7/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 97.01 | eur 105.6
сегодня 07:35
общество

В обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске обвинили горожан

Фото: Сиб.фм

Стало известно, почему берег 1-й Ельцовки находится на этапе разрушения.

В Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщили, что в обрушении берега реки 1-я Ельцовка в Новосибирске виноваты сами местные жители, так как они загрязняют воду мусором.

«Обрушение берега по большей части связано с тем, что недобросовестные жители бросают в реку крупногабаритный мусор. Вода, не нарушая законы физики, поднимается и размывает берег», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее власти города планируют ввести режим повышенной готовности из-за угрозы разрушения берега 1-й Ельцовки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в