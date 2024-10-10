Режим повышенной готовности вводят в районе Нахаловки в Новосибирске

В Новосибирске вводят режим повышенной готовности.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что власти города планируют ввести режим повышенной готовности из-за угрозы разрушения берега 1-й Ельцовки, который находится на этапе разрушения.

В связи с ЧП сейчас под угрозой находятся жители дома на улице 2-я Сухарная Береговая, 12.

Известно, что в режим повышенной готовности переведут органы местного самоуправления, аварийно-спасательную службу, департамент энергетики и ЖКХ.

Напомним, что мокрый снег ожидается в ближайшее время в Новосибирской области.