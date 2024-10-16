В зале суда в Новосибирске скончался подсудимый по делу о подделке долларовых купюр

В среду, 16 октября, около 9 часов утра, в зале судебного заседания скончался Вячеслав Брюханов, подсудимый по делу о подделке долларовых купюр.

Мужчине стало плохо во время заседания. Об этом сообщает издание «Прецедент».

По словам очевидцев, на место вызвали медиков, которые начали реанимационные действия. Однако, около 9:30 врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, а тело осталось в зале суда.

Дело против Брюханова рассматривается с лета 2023 года. На сегодняшнем заседании подсудимый пытался оспорить меру пресечения.

Следствие установило, что Вячеслав Брюханов и его подельник организовали типографию в центре Новосибирска для изготовления поддельных долларовых купюр.