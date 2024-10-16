ВТБ и Сбер первые среди российских банков тестируют сервис открытого банкинга для бизнеса

Корпоративные клиенты смогут увидеть все свои счета в привычном интерфейсе своего банка. Об этом банк сообщил в Сочи на форуме FINOPOLIS 2024.

«Большинство компаний являются клиентами сразу нескольких банков, и мультибанк позволит им просматривать информацию и работать со счетами из разных банков в одном интерфейсе. Это существенно облегчит взаимодействие бизнеса и финансовых структур по всей стране. По сути это уверенное движение к бесшовному, открытому банкингу – услуге, которая необходима для более активного развития экономики России. Сейчас сервис проходит тестирование на площадке Ассоциации ФинТех, технически мы будем готовы к запуску в 2025 году», – отметил Виталий Сергейчук, член правления ВТБ.

«Сила Open Banking как технологии, — безусловно, в ее универсальности и возможности качественно трансформировать клиентский путь как для клиентов-физлиц, так и для клиентов-юрлиц. Сегодня мы видим высокую степень готовности рынка и запрос наших клиентов юридических лиц на появление таких инструментов сквозной интеграции и работаем над реализацией такого сервиса», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка.

Технология Open API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.