Двух работников насмерть затянуло в конвейер в Новосибирской области

В Искитиме двух работников насмерть затянуло в конвейер.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Новосибирской области, вчера рано утром в Искитиме двое работников одной из подрядных организаций "Новосибирское карьероуправление" занимались зачисткой производственных корпусов и оборудования, в результате их затянуло в ленту контейнера. Оба рабочих скончались на месте происшествия.

Очевидцы уточнили, что 21-летний рабочий находился на ленте и не успел спрыгнуть с него, ему пытался помочь коллега, однако механизм оказался сильнее.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Напомним, что 9 октября на одном из предприятий Новосибирска произошел несчастный случай.