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общество

ФНС озвучила рекордные суммы налогов на недвижимость для жителей Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В 2024 году некоторые новосибирцы столкнутся с налоговыми обязательствами в миллионы рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области рассказало о максимальных размерах налогов на недвижимость, которые физические лица должны оплатить в этом году. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Наибольшая сумма налога на жилую недвижимость в регионе составила 114 977 рублей. В то же время максимальный налог за нежилую недвижимость, начисленный одному гражданину, достиг 5 033 659 рублей.

В целом, жители Новосибирской области обязаны оплатить налоги на недвижимое имущество на сумму свыше 1,66 миллиарда рублей в 2024 году.

Напомним, владелец Ferrari получил самый большой транспортный налог в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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