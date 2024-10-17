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общество

Глава Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по развитию догазификации

Фото: Сиб.фм

В правительстве региона прошло заседание регионального штаба по газификации.

Во время заседания в правительстве Новосибирской области глава региона Андрей Травников сообщил, что в последние три года основным направлением в сфере газификации стало выполнение программы социальной догазификации, которая была запущена Президентом РФ Владимиром Путиным.

Известно, что на текущий год Единый оператор газификации выделил Новосибирской области почти 2,6 миллиарда рублей.

В соответствии с планом на 2022-2030 годы, в регионе в программу включены 69 694 домохозяйства в 153-х населенных пунктах.

Напомним, что новосибирский губернатор Андрей Травников остался недоволен докладом министра транспорта

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Валерия Митрохина
Журналист

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