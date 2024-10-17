Мошенники от имени депутата из Новосибирска обманывают местных жителей

Жителей Новосибирска пугают проверками ФСБ от имени депутата Антона Тыртышного.

Депутат Новосибирска Антон Тыртышный на своей личной странице в социальной сети разместил информацию о том, что от его имени неизвестные пишут и звонят через Telegram, причем звонок поступает от подписанного пользователя «Тыртышный Антон Григорьевич».

Известно, что людей по телефону пытаются запугивать министерством юстиции и федеральной службой безопасности.

«Обращаю внимание, я никому не пишу и не звоню через Телеграм. Сразу блокируйте, не отвечайте на звонки и не вступайте в переписку», — предупредил депутат.

Напомним, что мошенники из Новосибирской области обманули 40 человек на 46 млн руб