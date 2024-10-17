Новосибирский ХК «Сибирь» подал в суд на бизнесмена из-за подвески в автомобиль

ХК «Сибирь» из Новосибирска потребовал взыскать 100 тыс рублей у бизнесмена из-за «Мини-джерси» с логотипом клуба.

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска подал в суд на бизнесмена из Заволжья из-за продажи «Мини-джерси» клуба на маркетплейсе Ozon. Об этом Сиб.фм стало известно из решения Арбитражного суда Нижегородской области.

Из определения суда известно, что «Сибирь» увидела на Ozon подвеску в автомобиль на присоске с изображением снежинки и надписью «SIBIR HOCKEY CLUB. NOVOSIBIRSK», стоимостью 620 рублей. Процесс осмотра товара фиксировался на видеозапись.

Сам клуб не давал разрешение бизнесмену использовать их символику на товарах и подал в суд из-за нарушения исключительных прав. «Сибирь» потребовала взыскать с мужчины 100 тысяч рублей.

Продавец Мини-джерси» с исковым заявлением не согласился, поясним, что у клуба нет никак доказательств. По его словам, они не указали дату фиксации нарушения. Также он посчитал, что допустимая сумма компенсации не может составлять двукратного размера возможного дохода от товара. То есть, бизнесмен был готов заплатить 1240 рублей.

Однако суд встал на сторону клуба, удовлетворим их требования частично. С продавца на Ozon взыскали 10 тысяч рублей.

Напомним, ХК «Сибирь» судился с новосибирскими продавцами кепок и кроссовок.