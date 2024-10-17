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общество

Охране пришлось вмешаться во время концерта Владимира Преснякова в Новосибирске

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске охрана вмешалась во время концерта.

В Новосибирске на «Локомотив-Арене» выступает известный певец Владимир Пресняков. Однако и тут не обошлось без инцидентов.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм, фанаты артиста стали подходить ближе к сцене. В этот момент пришлось вмешаться охране. Сотрудники отводили зрителей от сцены подальше.

Одна из девушек встала у сцены сфотографироваться на фоне выступления. Пресняков хотел ее потрогать за голову.

Фото Охране пришлось вмешаться во время концерта Владимира Преснякова в Новосибирске 2

Напомним, что мы ведем прямую-трансляцию концерта Владимира Преснякова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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