Самолет рейса Баку — Новосибирск совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

Подробностей о самочувствии заболевшего пассажира не разглашали.

В четверг, 17 октября, экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Баку в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, в 17:08 по московскому времени экипаж уведомил диспетчера о ситуации. После этого было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.

На данный момент информация о состоянии заболевшего пассажира не раскрыта.