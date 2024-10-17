82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 18:52
пробки
8/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
82.99% -1.1
сегодня
17 октября, 18:52
пробки
8/10
погода
+5.7°C
курсы валют
usd 97.25 | eur 106.0
сегодня 16:40
общество

Самолет рейса Баку — Новосибирск совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

Фото: Telegram-канал AVIAINCIDENT

Подробностей о самочувствии заболевшего пассажира не разглашали.

В четверг, 17 октября, экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Баку в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, в 17:08 по московскому времени экипаж уведомил диспетчера о ситуации. После этого было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.

На данный момент информация о состоянии заболевшего пассажира не раскрыта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в