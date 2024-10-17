Снижение качества зерна произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области аграрии сообщают о снижении доли зерна, пригодного для хлебопекарного производства, из-за неблагоприятных погодных условий текущего года.

Основная часть нового урожая пшеницы будет использована на фураж. Однако в этом году покупателей российского фуражного зерна стало меньше. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Сельхозпредприятия региона изначально надеялись на высокое качество зерна, несмотря на затяжную весну и позднее окончание посевной кампании. Однако затяжные дожди привели к ухудшению ситуации. Генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов отметил, что общее качество собранного зерна невысокое, и спрос на пшеницу 3-го класса составляет 13-14 тысяч рублей за тонну.

Эксперты указывают на снижение экспортного потенциала, так как страны, такие как Турция, Казахстан и Китай, приостановили закупки российского зерна. В то же время открывается рынок Вьетнама, и начинаются первые отгрузки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полностью открыли движение по Димитровскому мосту.