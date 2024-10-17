В Новосибирске полностью открыли движение по Димитровскому мосту

Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске вновь открыто для автомобилей.

Теперь автомобилисты могут передвигаться по шести полосам. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Вчера на полосе движения с левого берега на правый было уложено асфальтовое покрытие, для чего на сутки ограничили движение по путепроводу. Работы проводил новый подрядчик ООО «Дорсиб плюс», который заменил компанию «СК Дороги Сибири» из-за нарушений сроков.

Кудрявцев отметил, что новый подрядчик работал ускоренными темпами, выведя технику в дневное время и перекрыв одну из полос на середине моста. В планах также возобновление шестиполосного движения по Октябрьскому мосту, а в 2025 году запланирован новый ремонт Димитровского моста из-за нарушений в установке бетонного основания предыдущим подрядчиком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость строительства шести школ в Новосибирске составит 11,4 миллиарда рублей.