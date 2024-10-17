Стоимость строительства шести школ в Новосибирске составит 11,4 миллиарда рублей

Министерство образования Новосибирской области сообщило о стоимости строительства шести школ, возводимых по концессионным соглашениям.

Общая сумма составляет около 11,4 миллиарда рублей. Наибольшие затраты потребует школа на улице Николая Шевелева (1100 мест) — 2,16 миллиарда рублей. Остальные школы обойдутся в 2,1 миллиарда (ул. Николая Сотникова), 1,8 миллиарда (ул. Большой), 1,38 миллиарда (ул. Татьяны Снежиной), 1,9 миллиарда (ул. Спортивной) и 2,03 миллиарда (ул. Пролетарской). Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Согласно данным министерства, стоимость работ подтверждена положительным заключением госэкспертизы. Однако на данный момент готовность объектов составляет лишь 13-22%.

В мае 2024 года руководителя компании-концессионера обвинили в мошенничестве. Это привело к остановке строительства и требованиям прокуратуры о признании концессионных соглашений ничтожными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за сентябрь 2024 года выросли продажи апартаментов.