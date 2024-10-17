В 2025 году в Новосибирске откроют оставшиеся четыре ГЧП-поликлиники

Стало известно, когда откроют оставшиеся 4 ГЧП-поликлиники.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на ГК «ВИС», сейчас в Новосибирске строится семь поликлиник в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.

В результате на эксплуатацию введено уже две поликлиники, оставшиеся четыре будут сданы в 2025 году и еще одна получит разрешение в скором времени. Подрядчиком строительства поликлиник выступает ООО «Седьмая концессионная компания».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ГК «ВИС» отремонтирует Бугринский мост