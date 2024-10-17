В Новосибирске закрыли хостел-самострой для мигрантов в СНТ «Украина»

Хостел-самострой для мигрантов закрыли в Новосибирске.

На территории СНТ «Украина» вблизи Хилокской в Новосибирске более 50 иностранных специалистов обнаружили сотрудники прокуратуры региона в двухэтажном самострое.

Известно, что хостел для мигрантов содержал 59-летний новосибирец, при этом разрешительных документов сотрудникам прокуратуры он предоставить не смог.

«Собственник помещения предоставлял услуги гостиничного типа в нарушение жилищного, градостроительного законодательства, без разрешительных документов, с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что прокуратура проверила качество воды в Ордынском районе Новосибирской области