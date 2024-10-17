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общество

В Новосибирске жителям города предложили ездить на электричках

Фото: АиФ-Новосибирск

Региональный Минтранс предложил жителям Новосибирска пользоваться электричками, чтобы избежать пробок.

Как сообщили в ведомстве, дорога на электричке с левого берега на правый займет около 6 минут. Стоимость поездки от Жилмассива на правый берег составляет 35 рублей, а из Академгородка до Речного вокзала — 46 рублей, при этом время в пути около 30 минут.

16 октября на Димитровском мосту была закрыта одна полоса движения, что привело к многочасовой пробке.

17 октября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что движение по всем шести полосам моста возобновлено.

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Игорь Кириченко
Журналист

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