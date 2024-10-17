В Новосибирской области восстановили из руин старинный православный храм

Разрушенный православный храм восстановили под Новосибирском.

Как сообщил портал НДН.инфо, в Новосибирской области из руин восстановили Троицкий собор, который построили в поселке Колывань в 1860-е годы.

«Первым каменным зданием в Колывани стал собор во имя Святой Живоначальной Троицы. Его заложили 15 августа 1861 года и освятили 1 октября 1867 года. Он был построен «тщанием прихожан» с применением элементов византийского стиля и выглядел для маленького городка очень мощно», — рассказал краевед Константин Голодяев.

В 70-е годы XIX века собор расширили: северный придел «Во имя святой великомученицы Екатерины» пристроили на средства колыванского купца Кирилла Кривцова, также принимавшего финансовое участие в строительстве первого храма на территории будущего Новосибирска — Никольской церкви Кривощёково. После появился южный придел — «Во имя Святых преподобного Кирилла и мученицы Натальи.

Известно, что храм закрыли в 1932-м, разрушили колокольню и главки, потом здание использовали как кинотеатр «Победа».

После кинотеатра здесь был и рынок, и офисы, и медицинский кооператив. Здание передали Новосибирской епархии только в 2010-м. В 2014-м разработали проект воссоздания и реставрации собора. В сентябре 2024-го собор вновь освятили.

Напомним, что в Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска