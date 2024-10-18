Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантами мужчины в Новосибирске

Фигуранты на улице оскорбили девушку, после чего группой жестоко избили молодого человека.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением на 20-летнего мужчину и его супругу в Новосибирске.

Инцидент произошел в октябре текущего года. По данным Следственного комитета, на улице неизвестные сначала оскорбили женщину, а затем группой жестоко избили мужчину, который вступился за неё.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области было возбуждено два уголовных дела. Однако по каким именно статьям квалифицированы данные преступления, пока не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закрыли хостел-самострой для мигрантов в СНТ «Украина».