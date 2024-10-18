До 20 октября в Новосибирске объявили режим «черного неба»

В Новосибирской области объявлен режим «черного неба» из-за штиля.

В пресс-службе Министерства природы Новосибирской области сообщили, что из-за неблагоприятных метеоусловий в городе продлили режим «черного неба» до 20 октября 2024 года.

Известно, что режим объявили еще 14 октября и предполагали, что он продлится максимум до утра 18 числа, однако, метеорологические условия в городе остаются неблагоприятными, поэтому режим продлевают до 20 октября 12:00 по местному времени.

Напомним, что, что по информации пресс-службы Западно-Сибирского УГМС, в Заельцовском районе Новосибирска будет действовать режим «черного неба» в связи с тем, что в воздухе скопились вредные примеси первой степени опасности.