В Новосибирске в воздухе зафиксировали превышение аммиака

Превышение ПДК аммиака в атмосфере зафиксировали в Новосибирской области.

По информации пресс-службы Западно-Сибирского УГМС, в Заельцовском районе Новосибирска сегодня, 18 октября 2024 года, будет действовать режим «черного неба» в связи с тем, что в воздухе скопились вредные примеси первой степени опасности.

Известно, что их основной источник — это выбросы предприятий и выхлопные газы транспорта.

Ранее Сиб.фм писал, что прокуратура проверила качество воды в Ордынском районе Новосибирской области