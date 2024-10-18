«Год назад у него умер брат». Под Новосибирском в ДТП погиб владелец СТО

В Новосибирской области в аварии погиб руководитель местной СТО «Прайм» Денис Кестель.

По информации ГАИ, инцидент произошел в ночь на 18 октября. Кестель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь от села Криводановка в сторону Северного обхода, предварительно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Оба находившихся в автомобиле — Денис и его знакомый, сидевший на пассажирском сиденье, — были выброшены из машины и погибли на месте. Мужчины не были пристегнуты. Об этом сообщили их знакомые.

По словам коллеги погибшего, причиной аварии могло стать то, что Денис немного сместил курс, и колесо автомобиля зацепило щебенку, что привело к перевороту. При этом никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Денис был старшим сыном в семье. Его младший брат погиб в аналогичном происшествии около года назад. У него остались мать, отец, бабушка, супруга и две дочери.



Коллеги в соцсетях скорбят по Денису. По их словам, Денис был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он всегда пользовался уважением среди людей и имел множество планов на будущее.