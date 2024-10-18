Новосибирец погасил долг в 1,5 млн руб, чтобы избежать уголовного дела

Долг в полтора миллиона рублей погасил алиментщик из Новосибирска, чтобы избежать наказания.

В пресс-службе УФССП по Новосибирской области сообщили, что 40-летний местный житель смог избежать уголовной ответственности, благодаря тому, что оплатил долг по алиментам своей дочери. Он выплатил 1,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, мужчина специально не платил алименты, так как бывшая жена запрещала ему общаться и видеться с ребенком. Тогда судебные приставы начали собирать материалы для привлечения должника к уголовной ответственности, узнав об этом, мужчина официально устроился в строительную компанию и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сейчас уголовное дело прекратили, однако с зарплаты мужчины будут удерживать часть денег на содержание дочери до ее совершеннолетия.

Ранее Сиб.фм писал, что о выплатах на ребенка напомнил социальных фонд отцам из Новосибирска