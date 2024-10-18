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вчера 22:30
общество

Новосибирские чиновники готовят проект станции метро «Спортивная» для повторной госэкспертизы

Фото: Сиб.фм

Новосибирские власти планируют в декабре направить на госэкспертизу обновленную документацию по станции метро «Спортивная».

По словам мэра города Максима Кудрявцева, сейчас работы приводят в соответствие с отраслевыми нормами, исправляя замечания Главгосэкспертизы.

Первоначальный проект был утвержден в 2019 году. Однако подрядчик не справился с его реализацией, и договор с ним был расторгнут.

Мэр отметил, что готовность станции высокая. Однако, по его словам, требуется завершить необходимые корректировки для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Строй-Плюс».

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Игорь Кириченко
Журналист

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