Новосибирские чиновники готовят проект станции метро «Спортивная» для повторной госэкспертизы

Новосибирские власти планируют в декабре направить на госэкспертизу обновленную документацию по станции метро «Спортивная».

По словам мэра города Максима Кудрявцева, сейчас работы приводят в соответствие с отраслевыми нормами, исправляя замечания Главгосэкспертизы.

Первоначальный проект был утвержден в 2019 году. Однако подрядчик не справился с его реализацией, и договор с ним был расторгнут.

Мэр отметил, что готовность станции высокая. Однако, по его словам, требуется завершить необходимые корректировки для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Строй-Плюс».