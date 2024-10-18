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общество

Новосибирский университет попал в ТОП вузов БРИКС

Фото: Atas.info

В ТОПе вузов БРИКС оказался новосибирский университет.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что НГУ оказался в лидерах среди вузов стран содружества по мнению Ассоциации составителей рейтингов.

Известно, что НГУ занял 19-ую строчку в рейтинге университетов стран, которые входят в межправительственную организацию БРИКС.

Самое большое количество вузов в рейтинге представил Китай — 207 и Россия — 161 учебное заведение.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский вуз создаст для Роскосмоса четыре образца спутника «Грифон»

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Валерия Митрохина
Журналист

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