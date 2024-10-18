Новосибирцев переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

Благодаря прокуратуре жителей Оби Новосибирской области переселили из аварийного жилья.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, многодетная семья из города Обь ранее жила в аварийном помещении по договору социального найма. Однако после проверки стало известно, что условия угрожают их жизни.

После чего правоохранительные органы обратились в суд с иском о понуждении администрации Новосибирска в предоставлении благоустроенного жилья вне очереди, и семье предоставили новую квартиру, площадь которой составляет 60 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм писал, что прокуратура вынесла представление МУП «САХ» на переполненные мусорные баки в Новосибирске