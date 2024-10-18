Появились подробности гибели матери и двух детей при пожаре под Новосибирском

Жители новосибирского села собирают деньги семье, в которой погибла мать и двое детей.

В поселке Посевная Черепановского района 17 октября в частном доме случился страшный пожар, в котором погибла многодетная мать Анна И. и её двое детей — 5-летний мальчик и 4-летняя девочка.

По данным прокуратуры области, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, в результате чего произошел взрыв газового баллона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, муж Анны был на работе в момент трагедии. У Дениса осталось еще четверо детей, которые были в школе в момент пожара. Об этом рассказала родственница погибшей.

Девушка организовала сбор средств для семьи в социальных сетях. О точных причинах возгорания и о том, почему женщина не смогла выбраться на улицу с детьми, родственники пока не знают. Известно, что в доме не было пожарных извещателей. Их соседи, живущие в этом же доме, смогли спастись.

По словам односельчан, семья считается благополучной.



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