Пресняков едва на расплакался во время выступления в Новосибирске

17 октября в «Локомотив-Арене» пять тысяч сибиряков не отпускали со сцены любимого певца около двух часов. 56-летний вокалист, работающий только «вживую», интересно обыграл потребовавшуюся ему паузу.

Сибиряки начали подпевать Владимиру Преснякову с первой же композиции. На припевах его популярных песен: «Засыпает синий Зурбаган», «Странник», «Стюардесса по имени Жанна» и других он просил музыкантов играть чуть тише, и направлял микрофон в зал. Пятитысячная аудитория с удовольствием пела его песни.

Между исполнением песен вокалист обратился к залу и сообщил, что в его команде есть именинник — осветитель Юрий уроженец Новосибирска. Зрители дружно поздравили своего земляка.

Отметим, что Пресняков-младший, как истинный наследник своих поющих родителей (всю жизнь отдали ВИА «Самоцветы), с юности работает на сцене только «вживую».

Во время выступления в Новосибирске он поразил зрителей своим высоким профессионализмом. 56-летний вокалист около двух часов пел без фонограммы, что подаёт пример современным «фанерным» певичкам.

Не обошёлся зажигательный концерт и без интриги. Отработав «живым» голосом полтора часа, певец обратился со словами благодарности к сибирякам и вдруг прервал свою речь на полуслове. Создалось впечатление, что его душат эмоции и слёзы. Замолчавший Владимир развернулся и ушёл за кулисы. При этом вслед за ним покинули сцену все музыканты и бэк-вокалистки.

Зрители пребывали в недоумении несколько секунд, а потом начали робко и по-дружески выкрикивать с мест – «Вова, ты где? Выходи!».

Пауза длилась всего пару минут. Владимир со своей командой вернулся на сцену и продолжил выступление, словно и не было этих полутора часов беспрерывного песенного марафона. Пресняков отработал ещё полчаса живым голосом. При этом он исполнял песни по заказу зрителей. По его просьбе сибиряки с мест выкрикивали названия композиций и пели вместе с ним.

Всего лишь минутной перезагрузки ему хватило, чтобы снова петь чисто, ярко и проникновенно. Сибиряки зарядились от его темперамента и подачи музыкального материалы, словно аккумулятор от электрической сети.

При этом никаких особых спецэффектов (дождя из блёсток, дыма и лазерного шоу) не использовалось. Высочайшим и отточенным мастерством, солидным сценическим образом (Пресняков – один из редких артистов выходит на сцену в костюме) и, конечно, своей харизмой он пленил сердца сибиряков.

Воодушевлённые зрители пели его песни даже на выходе, в очереди к гардеробу и на автостоянке, пока ожидали такси. В людской толпе были слышны восторженные слова о невероятном трудолюбии и отдаче певца.

Оценил зрительский посыл и сам исполнитель. Между песнями и в финале выступления он горячо поблагодарил жителей Новосибирска и заверил, что это они подарили ему праздник.

Отметим, что зритель всегда голосует билетами. На концерте Преснякова зафиксирован практически абсолютный солд-аут.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал репортаж с концерта Владимира Преснякова.