Сеть новосибирских кондитерских «Кузина» вновь допустила техдефолт

Кондитерская «Кузина» допустила второй технический дефолт в Новосибирске.

На сайте раскрытия корпоративной информации сообщили, что сеть кондитерских «Кузина» из Новосибирска не исполнила обязательств по облигациям.

Уточняется, что предприятие не выплатило доход за 18-й купонный период владельцам облигаций в установленный срок.

По информации ООО «ЮЛКМ», которая представляет интересы владельцев облигаций, задолженность компании «Кузина» составляет 949 200 рублей. В соответствии с законодательством РФ, у предприятия есть десять рабочих дней для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Если компания не уложится в этот срок, то 31 октября 2024 года может быть объявлен дефолт, что позволит инвесторам требовать досрочное погашение всей задолженности.

Известно, что компания «Кузина» сталкивается с такой проблемой не в первый раз, подобная ситуация была летом 2024 года.

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