82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 17:44
пробки
8/10
погода
+7.3°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 17:44
пробки
8/10
погода
+7.3°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
сегодня 14:39
общество

Сеть новосибирских кондитерских «Кузина» вновь допустила техдефолт

Фото: Сиб.фм

Кондитерская «Кузина» допустила второй технический дефолт в Новосибирске.

На сайте раскрытия корпоративной информации сообщили, что сеть кондитерских «Кузина» из Новосибирска не исполнила обязательств по облигациям.

Уточняется, что предприятие не выплатило доход за 18-й купонный период владельцам облигаций в установленный срок.

По информации ООО «ЮЛКМ», которая представляет интересы владельцев облигаций, задолженность компании «Кузина» составляет 949 200 рублей. В соответствии с законодательством РФ, у предприятия есть десять рабочих дней для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Если компания не уложится в этот срок, то 31 октября 2024 года может быть объявлен дефолт, что позволит инвесторам требовать досрочное погашение всей задолженности.

Известно, что компания «Кузина» сталкивается с такой проблемой не в первый раз, подобная ситуация была летом 2024 года.

Напомним, что многодетным семьям из Новосибирска начали выдавать QR-удостоверения

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в