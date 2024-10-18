82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 12:02
пробки
4/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
82.99% -1.1
сегодня
18 октября, 12:02
пробки
4/10
погода
+0.4°C
курсы валют
usd 97.14 | eur 105.7
сегодня 10:19
общество

Спрос на долгосрочную аренду квартир вырос в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду квартир.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на «Авито Недвижимость», по итогам третьего квартала 2024 года в Новосибирске на 38% вырос спрос на долгосрочную аренду квартир.

Известно, что на 43% чаще предпочитают студии, 42% — однокомнатные квартиры, 31% — двухкомнатные и только 17% — трехкомнатные квартиры.

Средняя арендная стоимость в столице Сибири на сегодняшний день составляет 30 000 в месяц.

Напомним, что в Новосибирске за сентябрь 2024 года выросли продажи апартаментов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в