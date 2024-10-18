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общество

В Новосибирске два бродячих пса стали охранниками мусорного полигона

Фото: МУП «САХ»

На Левобережном полигоне в Новосибирске появились новые «охранники» — два бездомных пса по кличке Рыжий и Чёрный.

Собаки стерилизованы и с чипами на ушах. Они пришли с промышленной зоны и быстро адаптировались на полигоне. Теперь они сопровождают сотрудников на обходах, защищая их от стай бродячих собак.

Псы также патрулируют территорию и встречают мусоровозы на КПП, а Рыжий особенно любит облаивать чаек и ворон, обитающих на полигоне.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли уличную игровую площадку, построенную на средства от благотворительного забега «Достигая цели».

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Игорь Кириченко
Журналист

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