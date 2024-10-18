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общество

В Новосибирске двое человек приставали к продавцу секс-шопа

Фото: Pexels.com

Инциденты произошли 16 и 18 октября.

В течение последней недели в Новосибирске произошли два инцидента с участием нетрезвых посетителей в секс-шопах. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Первый случай произошел 16 октября в Железнодорожном районе. Молодой человек зашел в магазин около 4 часов утра, осмотрел товар и начал разговаривать с продавщицей, после чего уснул в служебном помещении. Сотрудники охраны вывели его из магазина.

Второй инцидент случился в ночь на 18 октября в Заельцовском районе. Двое мужчин зашли в магазин, заявив, что хотят согреться. Они начали мешать работе продавщицы, делали ей непристойные предложения и игнорировали её просьбы покинуть магазин. После нажатия тревожной кнопки охранники вывели мужчин, но те оказали сопротивление. Нарушители были доставлены в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска украл комплект женского белья в секс-шопе и попался на видео.

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Игорь Кириченко
Журналист

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