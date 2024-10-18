В Новосибирске обкатывают электричку до Пашино

До Пашино из Новосибирска будет ходить электричка.

В Telegram-канале «Новосибирские железные дороги» жители Новосибирска сообщили, что 16 октября 2024 года на Пашинской ветке железной дороги рано утром заметили электричку, которая прошла через станцию Иню-Восточную, направляясь из района Пашинской ветки в сторону Новосибирска-Главного.

Известно, что теперь пригородные поезда будут курсировать до строящегося жилого массива Клюквенный.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске жителям города предложили ездить на электричках